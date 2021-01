Geldautomaten-Sprenger erbeuteten 2020 fünf Millionen Euro

Düsseldorf (dpa/lnw) - Geldautomaten-Sprenger haben bei ihren Beutezügen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr mehr als fünf Millionen Euro erbeutet und ebenso viel Sachschaden angerichtet. Das hat das Landeskriminalamt am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage bestätigt. Die «Neue Rhein/Neue Ruhr»-Zeitung hatte zuerst berichtet. Mit 176 Sprengungen hatte die Zahl der Sprengungen in NRW im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht.

Von dpa