Löttgen: NRW-CDU in «Klärungsprozess» zur Laschet-Nachfolge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bodo Löttgen, CDU-Fraktionschef im NRW-Landtag, sieht seine Partei derzeit in einem «Klärungsprozess» bei der Frage, wer möglicherweise Nachfolger von Ministerpräsident Armin Laschet werden könnte. Die CDU in NRW habe ein «großes Reservoir an politischen Persönlichkeiten», sagte Löttgen am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Düsseldorfer Landtag.

Von dpa