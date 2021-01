Brand in Straßenbahndepot: «Enorme Rauchentwicklung»

Krefeld (dpa/lnw) - In der Nacht ist es in einem Krefelder Straßenbahndepot zu einem Brand gekommen. Zwei Mitarbeiter erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen berichtete. Die Flammen griffen auch auf eine Straßenbahn über. Es habe eine «enorme Rauchentwicklung» gegeben, sagte ein Sprecher, die Sichtbedingungen seien schlecht gewesen. Die rund 40 Einsatzkräfte brachten die Situation aber unter Kontrolle.