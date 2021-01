Comeback von Huntelaar beim FC Schalke weiter ungewiss

Gelsenkirchen (dpa) - Das Comeback von Klaas-Jan Huntelaar beim FC Schalke könnte sich weiter verzögern. Der 37 Jahre alte Torjäger, den der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in der Vorwoche von Ajax Amsterdam zurückgeholt hatte, nahm am Mittwoch nur in den ersten 15 Minuten am Mannschaftstraining teil. Aufgrund von Wadenproblemen hatte der Niederländer bereits die Spiele seines Teams gegen Köln (1:2) und Bayern München (0:4) verpasst.

