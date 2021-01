Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Unfall wegen eines Reifenplatzers auf der A57 bei Neuss hat der Fahrer ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt. Der Mann habe Zeugen zufolge sein Auto quer auf der Fahrbahn stehenlassen, das hintere ungarische Kennzeichen abmontiert, sei in ein anderes Auto zugestiegen und getürmt, berichtete die Polizei am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa