MSV Duisburg trennt sich von Trainer Lettieri

Lettieri , der beim MSV zwischen 2014 und 2015 schon einmal 16 Monate Cheftrainer war, hatte das Team am 11. November 2020 übernommen und in zwölf Spielen nur zwei Siege geschafft. «Uns ist der Ernst der Lage sehr bewusst. Wir haben in den zurückliegenden Tagen auch dank der Unterstützung von Partnern und unserem Investor mit drei Neuverpflichtungen gezeigt, dass wir bereit sind, alles für den sportlichen Turnaround zu geben», erklärte der Vorstandsvorsitzende Ingo Wald. «Dass wir nun auch den Schritt des Trainerwechsels vollziehen, zeigt, dass wir noch lange nicht aufgegeben haben und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln kämpfen werden, um den worst case zu vermeiden.»

Der langjährige Bundesliga-Club steckt im Tabellenkeller der 3. Liga fest und ist vom Abstieg in die Regionalliga West bedroht. Die vergangenen drei Spielen gegen die beiden Mitkonkurrenten 1. FC Magdeburg und FSV Zwickau sowie gegen Hansa Rostock hatten die Duisburger allesamt verloren.

Lettieri, der im November die Mannschaft von Torsten Lieberknecht übernommen hatte, schaffte die Wende nicht. Kapitän Moritz Stoppelkamp stellte seinem Team nach der Pleite gegen Zwickau ein Armutszeugnis aus: «Viel schlechter als heute wird's nicht mehr gehen».

© dpa-infocom, dpa:210127-99-194421/2