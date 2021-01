Ein Fahrzeug war mit einem Baum kollidiert und in einen Graben geschleudert worden, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei der Kollision am Mittwochabend brach die Krone des Baumes ab und stürzte auf die Fahrbahn. Zwei Personen waren der Feuerwehr zufolge im Auto eingeklemmt. Sie wurden von den Einsatzkräften befreit. Ein weiterer Insasse befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb des Wagens. Zwei Personen aus einem weiteren Auto wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

