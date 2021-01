Zahl der Rocker in NRW sinkt unter 2000 Kuttenträger

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Rocker ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken und liegt inzwischen unter 2000 Mitgliedern. Das hat das Landeskriminalamt NRW am Donnerstag in Düsseldorf bestätigt. Zuvor hatte die «Neue Westfälische» (Donnerstag) berichtet. Insgesamt wird die Zahl der Rocker auf derzeit 1960 Personen beziffert.