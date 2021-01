Mann reißt Rollstuhlfahrer Kette vom Hals

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Krefeld dem Fahrer eines motorisieren Rollstuhls eine Goldkette vom Hals gerissen. Nach der Tat am späten Mittwochnachmittag vor der Wohnung des Opfers flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Der 65 Jahre alte Rollstuhlfahrer wurde nicht verletzt und rief die Polizei, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Den Angaben zufolge hatte sich der Unbekannte von hinten dem Opfer genährt und unvermittelt nach der Kette gegriffen. Zu deren Wert wurden keine Angaben gemacht. Der Täter soll dunkle Kleidung und einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Von dpa