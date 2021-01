Skigebiete wollen Ende des Lockdowns für Liftbetreiber

Bei weiterhin sinkenden Corona-Infektionszahlen fordern sie demnach noch in dieser Saison Lockerungen, die sie «vorsichtig und verantwortungsvoll» umsetzen wollen. «Dabei denken die Liftbetreiber beispielsweise an Testtage, sehr kleine Ticketkontingente, die dann langsam zu steigern wären», hieß es weiter. Die Besucherlenkung soll durch Zäune und Hinweistafeln sowie Kontrollen auf Parkplätzen und Zuwegen erfolgen, außerdem könne man die Betriebszeiten ausweiten, um die erhöhte Nachfrage zu verteilen.

Einen Andrang wie zum Jahreswechsel befürchten sie nicht. Diesem würde durch den limitierten Ticketverkauf entgegengewirkt. Außerdem sei der Anreiseverkehr außerhalb der Ferienzeit erfahrungsgemäß ohnehin deutlich geringer. Zudem verweisen die Skigebiete darauf, dass an der frischen Luft eine deutlich geringere Ansteckungsgefahr bestehe als in geschlossenen Räumen. Eine Öffnung der Skigebiete könne vielmehr Menschen motivieren, sich im Freien aufzuhalten, um die Infektionsgefahr in Räumen zu verringern.

Sollten die Auflagen nicht gelockert werden, fordern die Liftbetreiber passendere finanzielle Unterstützung. Die aktuellen Hilfsangebote griffen im Fall der Skigebiete kaum, hieß es. Effektiv würden sie nur zehn bis 15 Prozent ihrer Kosten erstattet bekommen.

