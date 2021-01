Krefeld Pinguine holen US-Coach Clark Donatelli

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben Clark Donatelli zu ihrem neuen Chefcoach ernannt. Wie lange der Vertrag Donatellis beim aktuell schlechtesten Team der Liga dotiert ist, teilten die Pinguine am Donnerstag wie immer nicht mit. Der 53 Jahre alte US-Amerikaner kann aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen erst in gut einer Woche zum Tabellenletzten der Gruppe Nord stoßen. Damit müssen die Pinguine möglicherweise in den beiden NRW-Duellen mit der Düsseldorfer EG (1. und 5. Februar) sowie den Iserlohn Roosters (3. Februar) noch ohne Donatelli auskommen.

Von dpa