Kohfeldt wünscht sich Schalke weiter in der Bundesliga

Bremen (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hofft auf einen Verbleib des stark abstiegsgefährdeten FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga. «Es ist ein großer Traditionsverein mit einer großen Fan-Basis. Ich verbinde sie mit Fußball und Emotionen. Schalke ist ein Verein, den man sich in der Bundesliga wünscht», sagte Kohfeldt am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). «Ich hoffe, es funktioniert, wenn auch nicht auf unsere Kosten.»