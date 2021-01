Im Büro essen: Plätze in Landtagskantine kommen weg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wie fast alle Kantinen im Land bietet auch das Restaurant im Landtag ab Montag keine Sitzplätze mehr an. Essen kann man dann nur noch «to go» mitnehmen. Während der Plenarwochen wurde die Landtagskantine als Ausnahme und mit Einschränkungen offen gehalten. Mitarbeiter und Politiker, die in der sitzungsfreien Zeit weiter im Landtag sind, müssen nun zum Beispiel in ihren Büros essen.