Präsenzunterricht: Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Gruppe von Eltern will mit einer Beschwerde beim NRW-Verfassungsgerichtshof erzwingen, dass ihre Kinder wieder ganz normal in die Grundschule gehen dürfen. «Es geht neben dem Recht auf Bildung auch um eine menschenwürdige Existenz der Kinder, die sich an den kindlichen Entwicklungsphasen zu orientieren hat», erklärte Nicole Reese von der Gruppe «Klage für Bildung» am Donnerstagabend. Da die Entwicklungsphasen «nicht beliebig verschiebbar» seien, seien Schäden in Sachen Bildung und der damit verknüpften Kindergesundheit unumkehrbar. Reese verwies darauf, dass Kinderärzte ebenfalls für eine Schulöffnung plädierten.

