Prozess: 48-Jähriger soll Ex-Geliebte ermordet haben

Köln (dpa/lnw) - Ein Angeklagter hat am Freitag vor dem Kölner Landgericht gestanden, seine frühere Geliebte mit einem Dolch erstochen zu haben. Der 48-Jährige ist wegen Mordes angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll er der Frau im vergangenen Juli vor deren Wohnung in Leverkusen aufgelauert und sie bei einem «überraschenden Angriff» tödlich verletzt haben. Sein Ziel sei es gewesen, dem Opfer «ein möglichst großes Maß an Schmerzen» zu bereiten. Die 22-Jährige starb noch am Tatort.

Von dpa