Mehr Eheschließungen in NRW im Oktober 2020

Düsseldorf (dpa/lnw) - Corona-Beschränkungen hin oder her - im Oktober 2020 sind in Nordrhein-Westfalen fünf Prozent mehr Ehen geschlossen worden als im gleichen Monat des Vorjahres. Insgesamt hätten rund 9320 Paare geheiratet, teilte das Landesamt für Statistik (IT.NRW) am Freitag mit. In der Regel heiraten nach Beobachtungen der Statistiker im Herbstmonat Oktober weniger Paare als im September. Im vergangenen Jahr war es jedoch umgekehrt: Die Zahl der Eheschließungen im Oktober sei sogar um zwei Prozent im Vergleich zum September gestiegen. Insgesamt aber heirateten im Corona-Jahr 2020 von Januar bis Oktober in NRW mit knapp 66 000 Paaren rund zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Von dpa