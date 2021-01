Zunächst keine Entwidmung von Kirche in Tagebaudorf

Aachen/Erkelenz (dpa/lnw) - Die Entwidmung einer katholischen Kirche in der Ortschaft Keyenberg nahe dem Braunkohletagebau Garzweiler ist vom Aachener Bischof vorerst gestoppt worden. Es solle die Leitentscheidung der Landesregierung zu dem möglichen Abriss des Dorfes für den Tagebau abgewartet werden, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Der Antrag auf Entwidmung sei nicht abgelehnt, sondern die Entscheidung darüber verschoben worden, so Bischof Helmut Dieser.

Von dpa