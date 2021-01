Kittel und Gyamerah im Kader: Wohl keine Transfers mehr

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann im Heimspiel gegen den SC Paderborn auf Sonny Kittel und Jan Gyamerah bauen. Beide Akteure stehen im Kader für das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Volksparkstadion, berichtete HSV-Trainer Daniel Thioune am Freitag auf der Pressekonferenz zur Partie. Offensivmann Kittel und Rechtsverteidiger Gyamerah, die am Donnerstag aus Gründen der Belastungssteuerung in der ersten Englischen Woche ausgesetzt hatten, kehrten am Freitag ins Teamtraining zurück und sind einsatzbereit.

Von dpa