Sanierung den Flughafens Paderborn-Lippstadt kommt voran

Paderborn (dpa/lnw) - Die Sanierung des insolventen Flughafens Paderborn-Lippstadt ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Die Gläubiger haben den Insolvenzplan einstimmig angenommen, wie Sanierungsgeschäftsführer Yorck Streitbörger am Freitag mitteilte. Das Amtsgericht Paderborn habe den Plan darauf bestätigt. Die Sanierung könne jetzt «innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen werden». Der Flughafen ist seit September 2020 in einer Insolvenz in Eigenverwaltung.

Von dpa