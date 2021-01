Schalkes Schneider: Finanzlage «maximal herausfordernd»

Gelsenkirchen (dpa) - Bei einem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga würde sich beim FC Schalke «extrem viel» verändern. Das bekräftigte Sportvorstand Jochen Schneider in einem Interview «sportbuzzer.de» (Samstag). «Wir haben keine Mannschaft, die für die 2. Liga zusammengestellt ist. Da würde es gewaltige Veränderungen geben», betonte der 50-Jährige. Sie seien aber in der Pflicht auch für die 2. Liga eine Lizenz mit den entsprechenden Planzahlen und einem entsprechenden Plankader zu beantragen, erklärte Schneider.

Von dpa