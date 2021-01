Herne (dpa/lnw) - Ein in Herne komplett abgebrannter Supermarkt ist nach Angaben der Polizei in Brand gesteckt worden. Die Beamten nahmen in der Nähe des Brandorts zwei 16 und 28 Jahre alte Männer fest. Sie hätten versucht, sich in einem Garten zu verstecken, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Die Männer kamen den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Die beiden Verdächtigen sollen kurz zuvor auch in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses Feuer gelegt haben. Dort brannten zwei Autos. Der 16-Jährige wohnt in Bochum, der 28-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Rund 80 Feuerwehrleute hatten in der Nacht zum Samstag den Großbrand in dem Supermarkt über Stunden bekämpft. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte den Angaben zufolge das Innere des Gebäudes bereits in Flammen gestanden. Trotz massiver Löschmaßnahmen stürzte das Dach des Discounters ein. Verletzt wurde niemand.

Nur wenige Minuten vor dem Einsatz hatte es ganz in der Nähe schon in dem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Auch hier kamen nach Angaben der Feuerwehr Menschen nicht zu Schaden. Das Haus wurde kurzzeitig evakuiert, die Bewohner konnten aber später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

