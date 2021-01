Verletzung an der Schulter: BVB gegen Augsburg ohne Bürki

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg auf Roman Bürki verzichten müssen. Der zuletzt in die Kritik geratene Schweizer Torhüter gehörte aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte, nicht zum Kader des Tabellensiebten. «Roman hat im Laufe der Woche Probleme mit der Schulter bekommen, das Spiel am Dienstag wird wahrscheinlich auch ohne ihn stattfinden», sagte Trainer Edin Terzic im TV-Sender Sky mit Blick auf das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Zweitligist SC Paderborn am Dienstag.

Von dpa