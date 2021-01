Thuram zurück in Gladbachs Startelf - Vier Wechsel bei Union

Berlin (dpa) - Marcus Thuram kehrt nach seiner Spuck-Attacke und fünf Spielen Sperre in die Starelf von Borussia Mönchengladbach zurück. Trainer Marco Rose bietet den 23-Jährigen, der in der vergangenen Woche schon ein Kurz-Comeback beim Sieg gegen Dortmund (4:2) gegeben hatte, in der Begegnung beim 1. FC Union Berlin am Samstag von Beginn an auf. Während auch Hannes Wolf starten darf, fehlen Florian Neuhaus und Lars Stindl in der Anfangsformation.

Von dpa