Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg sind am frühen Sonntagmorgen vier Bewohner verletzt worden. Ein Mensch habe eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Paar mit Kind sei wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa