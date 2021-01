Festnahme: 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein 38 Jahre alter Mann soll in Köln einen Bekannten (42) mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die beiden Männer sollen am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Streit geraten sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann soll die Auseinandersetzung eskaliert sein. Der 38-Jährige stehe in dringendem Verdacht, zugestochen zu haben und dann weggelaufen zu sein. Zeugen versorgten den 42-Jährigen, bevor er im Krankenhaus notoperiert wurde.

Von dpa