Betrunkener Lastwagenfahrer parkt auf A3

Köln (dpa/lnw) - Ein stark betrunkener Lastwagenfahrer hat sein Fahrzeug mitten auf der Autobahn 3 geparkt. Anderen Autofahrern sei am Samstagabend aufgefallen, dass in Fahrtrichtung Oberhausen ein Lastwagen in Schlangenlinien fuhr und dann auf der Fahrbahn stoppte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Polizeistreife habe den Verkehr dann kurz hinter dem Dreieck Heumar gestoppt und den Lastwagen kontrolliert.

Von dpa