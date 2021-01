«Prince Charming»-Paar ist wieder zusammen - nun «privater»

Düsseldorf (dpa) - «Nicolars»-Comeback: Das Kuppelshow-Paar Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (31) gibt seiner Beziehung eine zweite Chance. Via Instagram bestätigten beide am Sonntag in Düsseldorf, wieder liiert zu sein. Der gebürtige Hamburger Puschmann als «Märchenprinz» und Lars Tönsfeuerborn als Kandidat lernten sich 2019 bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel der schwulen Datingshow «Prince Charming» (TV now und Vox) kennen - und lieben. Anfang November beendete Tönsfeuerborn überraschend die Beziehung mit Puschmann, der seinen Schmerz bei Instagram öffentlich machte.

Von dpa