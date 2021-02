Arnsberg (dpa/lnw) - Die Glätte hat mehrere Fahrzeuge in der Nacht zum Montag in NRW ins Rutschen gebracht. Die Polizei in Meschede meldete am frühen Montagmorgen bereits sieben Unfälle. Es sei «spiegelglatt», so ein Sprecher. Bislang sei aber niemand verletzt worden. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge das Westkreisgebiet mit den Städten Arnsberg und Sundern.

Von dpa