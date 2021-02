Alternativbank GLS wächst auch in der Corona-Pandemie

Bochum (dpa) - Deutschlands größte Alternativbank GLS ist auch in der Corana-Pandemie weiter gewachsen. Im vergangenen Jahr steigerte die auf Kredite an ökologisch wirtschaftende Unternehmen sowie nachhaltige und soziale Kapitalanlagen spezialisierte Bank ihre Bilanzsumme um fast 20 Prozent auf gut 8 Milliarden Euro, wie sie am Montag mitteilte. Die Kundenzahl stieg um 38 000 auf 280 000.