Paderborn hofft auf Pokal-Coup in Dortmund

Obwohl der BVB nur eins der vergangenen vier Bundesliga-Spiele gewann und auf Rang sechs abrutschte, sprach Baumgart von einem Duell mit einer «der besten Mannschaften in Deutschland». «Die Dortmunder stehen zwar aktuell viel in der Kritik, das ändert aber nichts an ihrer Qualität», kommentierte er. Den passablen Auftritt seiner Mannschaft am vergangenen Zweitliga-Spieltag beim Spitzenreiter Hamburger SV (1:3) wertete der SC-Trainer, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, als Mutmacher für die Partie in Dortmund: «Wer sich unsere Laufdaten gegen Hamburg angeschaut hat, der sieht, dass unsere Mannschaft topfit ist. Meine Jungs sind gut drauf. Das werden sie auch morgen zeigen.»

