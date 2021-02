Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen werden vorerst nicht alle positiven Corona-Tests auf Virus-Mutationen untersucht. NRW halte sich an die Bundesverordnung, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit.

Von dpa