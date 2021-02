Mehrere kleine Erdbeben bei Eschweiler

Eschweiler (dpa/lnw) - In Eschweiler bei Aachen sind am Montag mehrere leichte Erdbeben registriert worden. Die beiden ersten Erschütterungen ereigneten sich gegen sieben Uhr mit einer Stärke von 0,4 und 1,1, gefolgt von einer weiteren nach zehn Uhr mit einer Stärke von 1,4, wie der Landeserdbebendienst auf seiner Internetseite berichtete. Den Messungen zufolge geschahen sie in einer Tiefe zwischen 5,5 und 8,5 Kilometern.

Von dpa