Raubzug durch mehrere Bundesländer: Viereinhalb Jahre Haft

Detmold (dpa) - Nach Raubzügen durch mehrere Bundesländer hat das Landgericht Detmold am Dienstag einen 32-jährigen Mann zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Er war von Ende 2019 bis Mitte 2020 vorwiegend in Nordhessen und im Main-Raum in Elektronik-Märkte und Telefonshops eingebrochen. Dort stahl er teure Handys und Smartphones. Als Einbruchswerkzeug hatte sich der Angeklagte jeweils vor Ort aus Betonständern von Bauzäunen mit Seilen eine Art Rammbock gebaut, mit dem er Schaufenster und Eingangstüren zertrümmerte.

Von dpa