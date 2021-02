Fliegende Sternwarte «Sofia» soll bald nach Köln-Bonn kommen

Hamburg (dpa) - Die zu einer Sternwarte umgebaute Boeing 747-SP «Sofia» steht kurz vor ihrem Abflug nach Köln-Bonn. Die mehrere Wochen dauernde Wartung des fliegenden Observatoriums in Hamburg ist abgeschlossen. Das sagte Michael Hütwohl, Teleskopmanager des Deutschen Sofia-Instituts (DSI) der Universität Stuttgart, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 58-Jährige ist Leiter des 25-köpfigen DSI-Teams in Palmdale/Kalifornien - dem Heimathafen des fliegenden Teleskopes.

Von dpa