Nach Transfer-Coup: Schalke im Pokal ohne Mustafi

Gelsenkirchen (dpa) - Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi wird beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 im DFB-Pokal am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den VfL Wolfsburg noch nicht dabei sein. Nach seinem Transfer am Montagabend ist der 28-jährige Verteidiger vorerst in Quarantäne. Es bestehe die Hoffnung, dass Mustafi aber schon am Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig dabei sein könne, sagte Schalke-Trainer Christian Gross am Dienstag. «Ich freue mich auf Mustafi. Darauf, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein Spieler, der mehrheitlich im Ausland war und das internationale Geschäft kennt. Er freut sich auf die Bundesliga», sagte der Schalke-Coach.

Von dpa