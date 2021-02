Videobotschaft von Schalke-Zugang Mustafi: «Glück auf»

Gelsenkirchen (dpa) - Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi hat sich nach seinem Wechsel zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in einer kurzen Videobotschaft geäußert. «Hallo Schalker, ich freue mich, ab sofort Königsblau tragen zu dürfen. Glück auf, euer Musti», sagte der 28-Jährige in dem Clip, den sein neues Team am Dienstagmorgen bei Twitter veröffentlichte. Mustafi trägt in dem Video ein Schalke-Trikot und ballt zum Schluss entschlossen seine Faust.

Von dpa