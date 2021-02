Aufnahmen der Uni Bielefeld zeigen Coronaviren an Zelle

Bielefeld (dpa) - Neue Mikroskop-Aufnahmen aus Deutschland zeigen das Coronavirus beim Austritt aus einer befallenen Zelle. Die Bilder seien mit einem Heliumionen-Mikroskop gelungen, teilte die Uni Bielefeld am Dienstag mit. Die Aufnahmen von Affenzellen wurden im Rahmen einer Studie im Fachmagazin «Beilstein Journal of Nanotechnology» veröffentlicht. «Die Studie zeigt, dass das Heliumionen-Mikroskop geeignet ist, um Coronaviren abzubilden – und zwar so genau, dass sich das Zusammenspiel von Viren und Wirtszelle beobachten lässt», sagte demnach Erstautorin Natalie Frese.