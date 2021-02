Aus Geldnot: Mutter gesteht Tankstellenüberfälle mit Fahrrad

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat eine sechsfache Mutter wegen drei Überfällen auf dieselbe Tankstelle zu drei Jahren Haft verurteilt. Die 39-Jährige, die bei ihren Taten jeweils mit einem Fahrrad mit Kindersitz vorgefahren war, wurde am Dienstag schuldig gesprochen. Überraschend hatte sie zuvor gestanden, dass sie die drei Überfälle in großer finanzieller Not begangen habe. Damals habe sie mit ihrer Familie die Wohnung verloren und in eine Obdachlosenunterkunft einziehen müssen. Die Kinder kamen in ein Heim.

Von dpa