BVB gegen Paderborn ohne Hummels - Kapitän Reus auf der Bank

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn am Dienstagabend auf Mats Hummels verzichten. Der Weltmeister von 2014 steht für das Duell mit dem klassentieferen Gegner aufgrund einer Knieblessur nicht zur Verfügung. Im Vergleich zur Startelf für das Bundesliga-Spiel gegen Augsburg (3:1) drei Tage zuvor nahm Coach Edin Terzic insgesamt vier Änderungen vor. Emre Can, Lukasz Piszczek, Jude Bellingham und Nico Schulz spielen von Beginn an. Kapitän Marco Reus sitzt dagegen zunächst nur auf der Bank.

Von dpa