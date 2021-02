DFB-Pokal: BVB, Werder und Kiel im Viertelfinale

Holstein Kiel setzte sich wie schon beim Sensationserfolg gegen Pokal-Verteidiger Bayern München in der Runde zuvor im Elfmeterschießen mit 7:6 gegen den Zweitliga-Rivalen Darmstadt 98 durch. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

Das Pokal-Viertelfinale findet am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-274852/3