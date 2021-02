Düsseldorf (dpa/lnw) - Im vergangenen Sommer haben die drei großen Naturschutzverbände in Nordrhein-Westfalen eine Volksinitiative Artenvielfalt gestartet. Mit der Unterschriftenaktion wollen sie das Thema in den nordrhein-westfälischen Landtag bringen. Am Mittwoch (11.00 Uhr) ziehen die drei Verbände, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) in NRW, eine Zwischenbilanz. Mindestens 66 000 Unterschriften auf Papier werden benötigt, damit das Thema auf die Tagesordnung des Landtags kommt.

Die Verbände fordern viele verschiedene Maßnahmen, um Tieren und Pflanzen mehr Lebensraum zu ermöglichen. Die Initiative richtet sich unter anderem gegen «Flächenfraß» - das Zubauen von Land. Gefordert werden eine naturverträgliche Landwirtschaft, Artenschutz in der Stadt, Gewässer- und Auenschutz, das Zulassen «wilder Wälder» und die Einrichtung eines Nationalparks in der Senne bei Bielefeld.

