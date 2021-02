Virologe Streeck: In Gangelt feierten mehrere Infizierte

Bonn/Gangelt (dpa/lnw) - Auf der berühmten Karnevalssitzung von Gangelt am Anfang der Corona-Pandemie feierten nach Erkenntnissen des Virologen Hendrik Streeck wohl mehrere Infizierte - und nicht nur einer. «Die Kappensitzung ist schwierig zu rekonstruieren. Was wir mittlerweile ziemlich klar sagen können: Es war nicht so, dass nur ein Mensch das Virus an dem Abend hatte», sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. Er sagte: «Wir nehmen an, dass es an dem Abend mehrere Infizierte gegeben hat.» Das mache die Analyse allerdings nicht einfacher.

Von dpa