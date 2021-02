Zweitligist Paderborn verlängert mit Stammkeeper Zingerle

Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Torhüter Leopold Zingerle bis 2023 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Das teilten die Ostwestfalen am Mittwoch mit. Zingerle kam 2017 vom 1. FC Magdeburg und ist seitdem Stammkeeper. Der 26-Jährige wurde in der Jugend beim FC Bayern München ausgebildet.

Von dpa