Duisburg (dpa/lnw) - Der Jobabbau bei Siemens Energy hat auch für Nordrhein-Westfalen Konsequenzen. Wie die dpa aus Unternehmenskreisen erfuhr, fallen in Duisburg 360 bis 370 Stellen weg. Der Standort, an dem unter anderem Verdichter hergestellt werden, hat 1900 Mitarbeiter. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über die Kürzungen in Duisburg berichtet.

Bereits am Vortag hatte das Münchner Unternehmen mitgeteilt, dass in Deutschland 3000 der 23 000 Arbeitsplätze abgebaut werden - also 13 Prozent. Konkrete Abbauzahlen für die einzelnen Standorte nannte Siemens Energy nicht. Auch am Mittwoch wollte sich ein Firmensprecher zu den Standort-Zahlen nicht äußern.

Das im vergangenen Jahr vom Traditionskonzern Siemens abgespaltene Energieunternehmen hat in Mülheim einen weiteren Standort, an dem 4000 Beschäftigte arbeiten und Gasturbinen herstellen. Wie viele Jobs dort wegfallen, ist nicht bekannt.

Siemens Energy hatte am Dienstag mitgeteilt, im letzten Quartal 2020 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt zu sein. Dennoch hält das Unternehmen die Umstrukturierungen für notwendig, um seine Profitabilität zu steigern und um sich gut aufzustellen für den Energiemarkt. Dessen Wandel stellt Siemens Energy vor große Aufgaben, denn es ist neben der Windenergie und Stromübertragung auch im Bereich fossiler Energien wie Kohle, Gas und Öl tätig.

