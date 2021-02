Kontaktbeschränkung in Wohnungen in Wuppertal

Hintergrund seien die nur langsam sinkenden Corona-Infektionszahlen in der Stadt, sagte eine Sprecherin. Wuppertal hatte am Mittwoch einen Inzidenzwert von 114,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das ist derzeit der dritthöchste Wert in NRW. Da die Regel nicht kontrolliert werden kann, hat sie vor allem einen appellativen Charakter. «Die Vorschrift soll den Ernst der Lage deutlich machen», sagte die Sprecherin. Sie gilt bis zum 14. Februar.

