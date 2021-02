Corona-Maßnahmen: Landtag debattiert in zwei Sondersitzungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der nächsten Woche wird sich der nordrhein-westfälische Landtag in zwei Sondersitzungen mit dem weiteren Umgang mit der Corona-Krise beschäftigen. Wie der Landtag am Mittwoch mitteilte, wird das Parlament nicht nur - wie bereits beschlossen - am 11. Februar zusammentreten, sondern auch schon am 9. Februar. Das hatten SPD und Grüne gemeinsam beantragt, wie zuvor auch die AfD. Die Oppositionsfraktionen wollen nicht erst nach den Bund-Länder-Gesprächen am 10. Februar informiert werden, sondern schon davor.

Von dpa