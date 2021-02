Freund der Tochter in die Tiefe gestoßen: Haftbefehle

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Sturz eines 28-Jährigen aus dem dritten Stock in Düsseldorf ist gegen ein Ehepaar Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage berichtet. Das Paar soll den Freund ihrer erwachsenen Tochter gemeinsam aus dem Fenster elf Meter in die Tiefe gestoßen haben. Der Mann überlebte schwer verletzt.