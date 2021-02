DFB hält Kritik von Paderborn-Coach Baumgart für überzogen

Demnach sei der Gang des Schiedsrichters zum TV-Bildschirm an der Seitenlinie «keine Frage des Respekts». «Ein On-Field-Review (OFR) ergibt nur Sinn, wenn der Video-Assistent dem Schiedsrichter einen bildlichen Beleg liefern kann, der die Wahrnehmung auf dem Feld eindeutig widerlegt. Dies war in der Szene am gestrigen Abend aber nicht möglich», sagte Drees .

Baumgart hatte sich im Anschluss an die Partie in einem Fernseh-Interview kritisch über die Leistung des Schiedsrichter-Teams um Stieler (Hamburg) geäußert. Dabei hatte er die fehlende Bereitschaft des Referees beklagt, sich den im Kölner Videokeller überprüften BVB-Siegtreffer persönlich auf einem Monitor am Spielfeldrand anzuschauen. Nach Einschätzung des Trainers hatte keiner seiner Spieler - entgegen der Wahrnehmung von Stieler - den Ball vorher berührt und damit die Abseitsposition des Norwegers aufgehoben.

