Gesundheitsfachberufe: Schulgeld für Ausbildung abgeschafft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von der Ergotherapie bis zur Podologie: Für die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen muss in Nordrhein-Westfalen ab sofort kein Schulgeld mehr gezahlt werden. Das Land schaffe das Schulgeld in den Gesundheitsfachberufen rückwirkend zum 1. Januar 2021 komplett ab, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Das gelte für die Ausbildungen in der Ergotherapie, Logopädie, den Berufen in der Physiotherapie, Podologie sowie der Pharmazeutisch-Technischen und der Medizinisch-technischen Assistenz. Von der Neuregelung profitieren rund 8400 Auszubildende in NRW. Bisher hatte das Land seit 2018 schon 70 Prozent des Schulgeldes übernommen.

Von dpa