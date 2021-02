Weitere fünf Millionen Euro für Sportvereine in NRW

Düsseldorf (dpa) - Das Land Nordrhein-Westfalen will Sportvereine mit weiteren fünf Millionen Euro unterstützen. Das beschloss der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages in Düsseldorf am Mittwoch. Bereits 2020 wurden für in Not geratene Sportvereine zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Davon wurden bislang rund neun Millionen Euro abgerufen. Laut Landesregierung sind 768 Vereine vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt worden. Auch Vereine, die bereits Hilfen erhalten haben, können weitere Förderungen beantragen.

Von dpa